Крайня північна точка Африки - Між якими паралелями вона розташована На якому мер??діані вона розташована

География
Крайня північна точка Африки - Між якими паралелями вона розташована На якому мер??діані вона розташована
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крайняя северная точка – м. Эль-Абъяд – 37о с. ш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Угадай слова и напиши их. 2 класс rzeda- eajsn- eat - ampl - eengu broto
Ответить
Биология
Каковы причины появления новых молодых растений на довольно большом расстоянии от тех растений, где созрели их семена? Ответьте пожалуйста ! :) ...
Ответить
Биология
Какие органоиды состоят из 2 мембран
Ответить
Музыка
Определи интервалы "7"
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста полным решением -(2x+0,1)=3(0,5-x)
Ответить