Крайня північна точка Африки - Між якими паралелями вона розташована На якому мер??діані вона розташована
География
Крайня північна точка Африки - Між якими паралелями вона розташована На якому мер??діані вона розташована
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крайняя северная точка – м. Эль-Абъяд – 37о с. ш
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