Красивые узоры- разобрать имя прилагательное как часть речи

Русский язык
Красивые узоры- разобрать имя прилагательное как часть речи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узоры какие? Красивые имя прилагательное это часть речи обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какие?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Жiктеу,оздiк есiмдiктерiн бiлесiндер ме ?
Ответить
Русский язык
Исходя из правила о личных и притяжательных местоимениях , составьте несколько предложений , употребив местоимения : от него , от его , с ней , с е...
Ответить
Английский язык
Соедени стрелками (Фото)
Ответить
Українська література
Кто знает краткий перезказ 4 части Митькозавр з Юркивки
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! Решите уравнение: а) 1 целая 3/4 : 3,75 = 4х : 15 б) 1/2 : 13 = 1/3х : 4 це??ых 1/3
Ответить