Красивые узоры- разобрать имя прилагательное как часть речи
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Красивые узоры- разобрать имя прилагательное как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узоры какие? Красивые имя прилагательное это часть речи обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какие?
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