Жiктеу,оздiк есiмдiктерiн бiлесiндер ме ?
Қазақ тiлi
Жiктеу,оздiк есiмдiктерiн бiлесiндер ме ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жіктеу:мен,сен,ол жəне т.б. о өздік:тек қана "өз" есімдігі
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