Кратенькое сообщение на тему: "Возможности суперсовременных компьютеров".

Информатика
Кратенькое сообщение на тему: "Возможности суперсовременных компьютеров".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Супер современные компьютеры возможно  в будущем смогут всё! Если учёные создадут супер гравику то тогда 3д фильмы мы будем смотреть на компьютере! Компьютер коврик. А что? Тоже возможно посидел дома за компьютерным столиком, скрутил ( как ковёр ) и перетащил на кухню. Техника развивается, и вскоре учёные смогут добиться всего этого!
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