Кратенькое сообщение на тему: "Возможности суперсовременных компьютеров".

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Супер современные компьютеры возможно в будущем смогут всё! Если учёные создадут супер гравику то тогда 3д фильмы мы будем смотреть на компьютере! Компьютер коврик. А что? Тоже возможно посидел дома за компьютерным столиком, скрутил ( как ковёр ) и перетащил на кухню. Техника развивается, и вскоре учёные смогут добиться всего этого!