Краткая биография А. П. ЧЕхова. СРОЧНО!!!!!

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Начало литературного пути Дебют в печати Чехова состоялся еще на первом курсе института, когда юный писатель отправил в журнал «Стрекоза» свои рассказ и юмореску. Рассказы Чехова были впервые изданы книгой в 1884 году («Сказки Мельпомены»). На творчество Чехова того периода значительное влияние оказали произведения Л. Толстого. Затем в биографии Чехова было совершено долгое путешествие на Сахалин (апрель-декабрь 1890г.). Там писатель изучал жизнь ссыльных. Произведения Чехова «В ссылке», «Остров Сахалин», «Палата № 6» отражают его впечатления о поездке. Чехов никогда не считал себя детским писателем. Однако для детей у него тоже нашлось несколько произведений: «Каштанка» и «Белолобый» — «две сказки из собачьей жизни», — как выразился сам писатель в письме к издателю. Поздние годы. Смерть писателя После покупки имения Мелихово, ведет общественную деятельность, помогая людям (1892-1899). В то время было написано много произведений, среди которых: пьесы Чехова «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня». Постановка «Чайки» на сцене МХАТа в 1898 году стала заслуженным триумфом Чехова-драматурга. Затем из-за туберкулеза биография Антона Чехов пополняется еще одним переездом — в Ялту, где у него в гостях бывают Л. Толстой, А. Куприн, И. Бунин, И. Левитан, М. Горький. Сочинения Чехова выходят двумя томами в 1899-1902, а также 1903 годах. Из-за обострения болезни писатель едет в Германию для прохождения лечения, где умирает 2 (15) июля 1904 года. Интересные факты Антон Павлович Чехов очень любил подписывать свои рассказы интересными псевдонимами, которых насчитывалось около 50. Самым популярным среди них был Антоша Чехонте. В семье Чехова считалось, что фамилия их рода происходит от предка чеха. Женой драматурга Чехова была артистка театра Ольга Леонардовна Книппер, которая пережила его на 55 лет. После смерти мужа по завещанию она получила дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей. У Чехова было две любимых собаки породы такса, которым он дал необычные имена — Бром Исаевич и Хина Марковна.