Краткая запись!! Не решение!! В аллее растёт 27 клёнов , лип на 16 деревьев больше, а берёз на 8 меньше, чем клёнов . На сколько меньше в аллее растёт берёз чем лип!! Пожалуйста!!

Математика

Краткая запись!! Не решение!! В аллее растёт 27 клёнов , лип на 16 деревьев больше, а берёз на 8 меньше, чем клёнов . На сколько меньше в аллее растёт берёз чем лип!! Пожалуйста!!

Автор: Гость