Краткая запись!! Не решение!! В аллее растёт 27 клёнов , лип на 16 деревьев больше, а берёз на 8 меньше, чем клёнов . На сколько меньше в аллее растёт берёз чем лип!! Пожалуйста!!
Математика
Краткая запись!! Не решение!! В аллее растёт 27 клёнов , лип на 16 деревьев больше, а берёз на 8 меньше, чем клёнов . На сколько меньше в аллее растёт берёз чем лип!! Пожалуйста!!
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