Назовите высказывания Эпикура Диогена Пиррона и Зенона по вопросу как вы относит??сь к мудрости?
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Назовите высказывания Эпикура Диогена Пиррона и Зенона по вопросу как вы относит??сь к мудрости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из крапивы извлекай нитки, из полыни — лекарство. Нагибайся только затем, чтобы поднять павших. Имей всегда больше ума, чем самолюбия. Спрашивай себя каждый вечер, что ты сделал хорошего. Имей всегда в своей библиотеке новую книгу, в погребе — полную бутылку, в саду — свежий цветок. ( Эпикур) Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных, гадание и астрология — самым безумным, суеверие и деспотизм — самым несчастным. (Диоген) Пиррон говорил, что между жизнью и смертью нет разницы. Когда его спросили, почему же тогда он не умирает, он ответив "Потому что жизнь и смерть – одно и то же". Легче окунуть в воду мех, наполненный воздухом, чем заставить силой какого-либо хорошего человека совершить что-либо вопреки его воле. (Зенон)
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