Краткий конспект полезные ископаемые 8 класс
География
Краткий конспект полезные ископаемые 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
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Глубинные недра нашей планеты содержат богатые природные ресурсы, которые стали значимым ресурсом для обеспечения жизнедеятельности человека на Земле, значительно способствовавшие техническому и экономическому прогрессу человечества. Полезные ископаемые это результат минеральных и органических образований в земной коре на протяжении миллионов лет формирования земной коры с первых истоков зарождения Земли. Невероятные возможности использования и применения в хозяйстве открыли при освоении человеком недра Земли. Глубинные недра нашей планеты содержат богатые природные ресурсы, которые стали значимым ресурсом для обеспечения жизнедеятельности человека на Земле, значительно способствовавшие техническому и экономическому прогрессу человечества. Полезные ископаемые это результат минеральных и органических образований в земной коре на протяжении миллионов лет формирования земной коры с первых истоков зарождения Земли. Невероятные возможности использования и применения в хозяйстве открыли при освоении человеком недра Земли.
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