Найды частное 54an :9
Математика
Найды частное 54an :9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54an:9=an*(54:9)=an*6=6an
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Паукообразные 1.Какие органы дыхания у паукообразных? 2.Чем отличается строение тела пауков и клещей? 3.Назовите функции брюшных конечностей ...
Математика
На одной тарелке 8 пончиков, а на другой на 3 пончика меньше. Сколько всего пончиков на двух тарелках?
Русский язык
Подлежащее, глагол, прилагательное, предлог, существительное. какое слово, скорее всего, попало в этот список по ошибке?