Ну тут все есть заранее спасибо))))))

Гость: Гость:

А)3H2+N2=2NH3 cоед б)2CO+O2=2CO2 cоед в)4HNO3=4NO2+2H2O+O2 разлож (дальше лень писать реакции продукты обозначены буквами) г)а+6б=3г+2д обмена д) а+2б=в+г замещения е)а+б=2в соед ж) 2а+б=2в соед з)2а= 2б+в+г разлож и)3а+б=3в+г к)3а+2б=в+3г задание 2. 2Na+Cl2=2NaCl n(Na)= 460/23=20 моль n(Na)/(NaCl)=1/1 n(naCl)=20 моль m(NaCl)=20*(23+35.5)=1170г 3. Хим. явл-это явления или реакции, при которых из одних веществ образуются новые вещества. Физ. явл.-это явления, при которых происходит изменения формы, агрегатного состояния. 4. Сu+O2= CuO n(CuO)= 800/80=10 моль n(CuO)/n(Cu)=1/1 m(Cu)=10*64=640u 5. Горение-реакции взаимодействия с кислородом