1)There are six ... in the word.
Английский язык
1)There are six ... in the word.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Continents мне кажется это про континенты
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