Это безличное предложение? Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кон??ер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом.
Русский язык
Это безличное предложение? Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кон??ер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, это неопределенно-личное
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