Это безличное предложение? Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кон??ер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом.

Русский язык

Это безличное предложение? Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кон??ер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом.

Автор: Гость