На карте масштаба 1:25 000 площадь земельного участка составляет 64 см2. Сколько стоит 1 гектар земли в этом регионе, если общая стоимость участка 320 миллионов рублей

Математика

На карте масштаба 1:25 000 площадь земельного участка составляет 64 см2. Сколько стоит 1 гектар земли в этом регионе, если общая стоимость участка 320 миллионов рублей

Автор: Гость