На карте масштаба 1:25 000 площадь земельного участка составляет 64 см2. Сколько стоит 1 гектар земли в этом регионе, если общая стоимость участка 320 миллионов рублей
Математика
На карте масштаба 1:25 000 площадь земельного участка составляет 64 см2. Сколько стоит 1 гектар земли в этом регионе, если общая стоимость участка 320 миллионов рублей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:25000= в 1 см - 250 м, тогда в 1 см2=62500 м2=6,25 Га 64*6,25=390 Га 390*320=124800 млн. руб.
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