Какое произведение Алябьева известно во всем мире
Музыка
Какое произведение Алябьева известно во всем мире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что очень известный романс «Соловей» (1826 г. ) на слова Дельвига.
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