Какое произведение Алябьева известно во всем мире

Музыка
Какое произведение Алябьева известно во всем мире
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю, что очень известный романс «Соловей» (1826 г. ) на слова Дельвига. 
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