ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ 1)при взаимодействии 100 л аммиака содержащий примеси азота объ??мная доля которых составляет 10 % с серной кислотой получили аммоний сульфат массой 252 г рассчитайте выход соли в процентах от теоретически во...

Гость: Гость:

1) Сначала вычитаем примеси из исходного аммиака. 10% от 100 л это 10 л. Следовательно, V(NH3) = 100л. - 10л. = 90 л. (это объем чистого аммиака) Переводим объем в количество вещества: n = V/Vm (Vm = 22,4 л/моль) n(NH3) = 90/22.4 = 4 моль (подставляем в уравнение реакции) 4 моль Х моль 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 2 моль 1 моль находим количество вещества соли Х= 2 моль. Теперь находим массу соли: m((NH4)2SO4) = n * M M ((NH4)2SO4) = 132 г/моль (считаем по таблице Менделеева) m((NH4)2SO4) = 2 моль * 132 г/моль = 264 г (это масса теоретическая) Находим ВЫХОД ПРОДУКТА: (буква "этта" - не знаю как написать) = mпракт./mтеоретич. и умножить на 100% ВЫХОД ПРОДУКТА = 252/264 * 100% = 95,5%