К какой части речи относятся слова раненому и дежурным в словосочетаниях : страда??щему раненому , охроняющим дежурным

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К какой части речи относятся слова раненому и дежурным в словосочетаниях : страда??щему раненому , охроняющим дежурным

Автор: Гость