Во сколько раз выделится больше энергии при полном сгорании водорода по сравнени?? со сгоранием торфа той же массы? торф 14000 Дж/кг а водород 120000 Дж/кг при сжигании 1г топлива выделяется
Физика
Во сколько раз выделится больше энергии при полном сгорании водорода по сравнени?? со сгоранием торфа той же массы? торф 14000 Дж/кг а водород 120000 Дж/кг при сжигании 1г топлива выделяется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1 водорода 120 000 000 Дж/кг q2 торфа=14 000 Дж/кг q1/q2 =120000000/14000=8571 раз меньше
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