Во сколько раз выделится больше энергии при полном сгорании водорода по сравнени?? со сгоранием торфа той же массы? торф 14000 Дж/кг а водород 120000 Дж/кг при сжигании 1г топлива выделяется

Физика

Во сколько раз выделится больше энергии при полном сгорании водорода по сравнени?? со сгоранием торфа той же массы? торф 14000 Дж/кг а водород 120000 Дж/кг при сжигании 1г топлива выделяется

Автор: Гость