Составить пять предложений с словами : жүзім,қияр,айран, картоп,ірімшік

Қазақ тiлi
Составить пять предложений с словами : жүзім,қияр,айран, картоп,ірімшік
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Автор: Гость
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Гость:
Мен жузым жаксы купе сын,мер кореши жазыл кияр
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