Паукообразные 1.Какие органы дыхания у паукообразных? 2.Чем отличается строение тела пауков и клещей? 3.Назовите функции брюшных конечностей у рака. 4.Опишите пищеварение у пауков. 5.В чем заключается отличие в строение г...

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1 жабры 2Основными особенностями скорпионов являются многочисленные брюшные членики, размещение ядовитой железы в последнем членике брюшка, мощное развитие клешней, живорождени. У пауков все членики брюшка слиты вместе. В заднем конце брюшка размещены три пары паутинныхБОРОДАВОК, в которые открываются паутинные железы. 3Хелицеры снабжены острыми, загнутыми вниз коготками. У конца коготков открываются выводные протоки ядовитых желез, расположенных под основанием челюстей. 4Во время линьки она растут. 5 Кровеносная система паука состоит из сердца в форме трубки, размещенного на спинной стороне брюшкаё и артериальных сосудов. После обмывания внутренних органов, кровь поступает в легкие и трахеи, насыщается кислородом, затем поступает в сердце через специальные отверствия. Кровеносная система рака состоит из сердца, имеющего форму пятиугольного пульсирующего мешочка беловптого цвета и размещается на спинной стороне головогркди. У рака незамкнутая кровеносная система. Кровь, поступающая в полость тела, омывает органы, обеспечивает их кислородом и питательными веществами. Далее кровь поступает к жабрам по брюшно стороне. 6.8.9.10 - да