Краткий пересказ "Путь к парламентской монархии" пожалуйста помогите

История
Краткий пересказ "Путь к парламентской монархии" пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Движение протеста. не все одобряли реформы парламента.было два движения протеста -левеллеров(Джон Либерн 1614-1657) и диггеров(Джерард Уинстенли) требования Лильберна:уничтожение власти короля и палаты лордов,передача верховной власти палате общин,ответственность палаты общин перед народом,ежегодные выборы в парламент,всеобщее изберательское право,веротерпимость,признание равных прав всех членов общества. 2.1653 г.Кромвельс отрядом мушкетеров вошёл в здание парламента и разогнал депутатов. 1651 г.-Навигационный акт 1660 г-распад республики  больше не знаю
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