Зачем Калашников идёт на кулачный бой?
Литература
Зачем Калашников идёт на кулачный бой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калашников идёт защищать честь своей жены Алёны Дмитриевной.
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