ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА К СЛОВАМ СТЕБЕЛЁК СТЕРЖЕНЁК БЕРЕЖОК!!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВТОРЫЕ Г??АСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА!!! и бережок можно проверить побережье

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ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА К СЛОВАМ СТЕБЕЛЁК СТЕРЖЕНЁК БЕРЕЖОК!!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВТОРЫЕ Г??АСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА!!! и бережок можно проверить побережье

Автор: Гость