ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА К СЛОВАМ СТЕБЕЛЁК СТЕРЖЕНЁК БЕРЕЖОК!!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВТОРЫЕ Г??АСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА!!! и бережок можно проверить побережье
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ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА К СЛОВАМ СТЕБЕЛЁК СТЕРЖЕНЁК БЕРЕЖОК!!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВТОРЫЕ Г??АСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА!!! и бережок можно проверить побережье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СтЕбелёк - стебель стебЕлёк - стебельчатый стЕрженёк - стержень стержЕнёк - стерженщик(изготовитель стержней) бЕрежок - берег берЕжок - побережье
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