Велосипедист ехал со скоростью 12,5 км/ ч. Какой путь он проехал за 2 ч? помогите пожа??уйста решить!!!!!
Математика
Велосипедист ехал со скоростью 12,5 км/ ч. Какой путь он проехал за 2 ч? помогите пожа??уйста решить!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12.5*2=25 (км) Ответ:25 км он проехал за 2 ч
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