Велосипедист ехал со скоростью 12,5 км/ ч. Какой путь он проехал за 2 ч? помогите пожа??уйста решить!!!!!

Математика

Велосипедист ехал со скоростью 12,5 км/ ч. Какой путь он проехал за 2 ч? помогите пожа??уйста решить!!!!!

Автор: Гость