Помогите англиский язык Ex:9 Ex:10

Гость: Гость:

1 (точно не поняла но помойму так) Какой сегодня праздник ( там же вопрос)Что нужно делать что бы природа была чистой 2Что ты думаешь ? Сможем ли мы защитить природу 1почему мы убиваем рыб, они убивают рыб потому что в них есть икра