Помогите англиский язык Ex:9 Ex:10
Английский язык
Помогите англиский язык Ex:9 Ex:10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 (точно не поняла но помойму так) Какой сегодня праздник ( там же вопрос)Что нужно делать что бы природа была чистой 2Что ты думаешь ? Сможем ли мы защитить природу 1почему мы убиваем рыб, они убивают рыб потому что в них есть икра
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