Мини твір підгодівля птахів
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Мини твір підгодівля птахів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ми з мамою дуже любили птахів і тому кожен день приходили до парку. Там ми кладемо у годівницю хліб чи пшоно і дивимося на птахів. У зимку ми стараємось приходити не лише до парку а і годувати птахів у нашому дворі . Бо пташкам дуже складно знайти їжу у зимку тому ми їм допомагаємо !
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