Мини твір підгодівля птахів

Гость: Гость:

Ми з мамою дуже любили птахів і тому кожен день приходили до парку. Там ми кладемо у годівницю хліб чи пшоно і дивимося на птахів. У зимку ми стараємось приходити не лише до парку а і годувати птахів у нашому дворі . Бо пташкам дуже складно знайти їжу у зимку тому ми їм допомагаємо !