614 Решите уравнения только а б
Математика
614 Решите уравнения только а б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот как на фото ответ 16 в А, 15 в Б
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