Почему здесь ставится запятая? Пройдёте несколько десятков метров по аллее, и вот перед вами главная достопримечательность этих мест-Поленовский музей-усадьба
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Почему здесь ставится запятая? Пройдёте несколько десятков метров по аллее, и вот перед вами главная достопримечательность этих мест-Поленовский музей-усадьба
Ответ(ы) на вопрос:
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Запятая отделяет 2 предложения от друг друга
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