Почему здесь ставится запятая? Пройдёте несколько десятков метров по аллее, и вот перед вами главная достопримечательность этих мест-Поленовский музей-усадьба

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Почему здесь ставится запятая? Пройдёте несколько десятков метров по аллее, и вот перед вами главная достопримечательность этих мест-Поленовский музей-усадьба

Автор: Гость