Краткий рассказ 1 из подвигов Геракла

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Краткий рассказ 1 из подвигов Геракла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Геракл задушил громадного немейского льва, который был рождён чудовищами Тифоном и Ехидной и производил опустошения в Арголиде. Стрелы Геракла отскочили от толстой шкуры льва, но герой оглушил зверя палицей и задушил руками. В память этого первого своего подвига Геракл учредил Немейские игры, которые праздновались на древнем Пелопоннесе раз в два года.
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