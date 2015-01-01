Краткий рассказ 1 из подвигов Геракла

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Геракл задушил громадного немейского льва, который был рождён чудовищами Тифоном и Ехидной и производил опустошения в Арголиде. Стрелы Геракла отскочили от толстой шкуры льва, но герой оглушил зверя палицей и задушил руками. В память этого первого своего подвига Геракл учредил Немейские игры, которые праздновались на древнем Пелопоннесе раз в два года.