Краткий рассказ на тему Руслан на поле битвы

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НовинкиШкольноеЗарубежноеНон-фикшнВсе авторыКультурыЧто добавить?Случайное А. С. Пушкин 1799−1837 Биография1820Руслан и Людмила 1821Кавказский пленник 1822Братья разбойники 1822Песнь о Вещем Олеге 1824Бахчисарайский фонтан 1824Цыганы 1825Борис Годунов 1829Полтава 1830Барышня-крестьянка 1830Выстрел 1830Гробовщик 1830Евгений Онегин 1830Каменный гость 1830Метель 1830Моцарт и Сальери 1830Пир во время чумы 1830Скупой рыцарь 1830Станционный смотритель 1833Анджело 1833Дубровский 1833Медный всадник 1833Пиковая дама 1834История Пугачёва 1836Капитанская дочка 1837Арап Петра Великого Нет нужного пересказа? Сообщите нам или напишите его сами. Спасибо.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА › А. С. ПУШКИН Руслан и Людмила1820Краткое содержание поэмыЧитается за 14 минуторигинал — 1,5 ч Князь Владимир-солнце пирует в гриднице с сыновьями и толпой друзей, празднуя свадьбу младшей дочери Людмилы с князем Русланом. В честь новобрачных поёт гусляр Баян. Лишь трое гостей не радуются счастью Руслана и Людмилы, три витязя не слушают вещего певца. Это три соперника Руслана: витязь Рогдай, хвастун Фарлаф и хазарский хан Ратмир.· · ✁ · · Аудиокнига «Руслан и Людмила». Слушайте в дороге или на диване. Бесплатный отрывок: Купить и скачать аудиокнигуhttps://www.litres.ru/176810/?lfrom=2267795#buy_now_noreg · · ✃ · · Пир кончен, и все расходятся. Князь благословляет молодых, их отводят в опочивальню, и счастливый жених уже предвкушает любовные восторги. Вдруг грянул гром, блеснул свет, все смерклось, и в наступившей тишине раздался странный голос и кто-то взвился и исчез в темноте. Очнувшийся Руслан ищет Людмилу, но её нет, она «похищена безвестной силой».Поражённый страшным известием об исчезновении дочери, разгневанный на Руслана великий князь обращается к молодым витязям с призывом отправиться на поиски Людмилы и обещает тому, кто найдёт и вернёт его дочь, отдать её в жены в укор Руслану, а в придачу — полцарства. Рогдай, Ратмир, Фарлаф и сам Руслан мгновенно вызываются ехать разыскивать Людмилу и седлают коней, обещая князю не продлить разлуки. Они выходят из дворца и скачут вдоль днепровских берегов, а старый князь долго смотрит им вслед и мыслью летит за ними.Витязи едут вместе. Руслан томится тоской, Фарлаф похваляется своими будущими подвигами во имя Людмилы, Ратмир мечтает о её объятиях, угрюм и молчалив Рогдай. День близится к вечеру, всадники подъезжают к распутью и решают расстаться, доверившись каждый своей судьбе. Руслан, преданный мрачным думам, едет шагом и вдруг видит пред собой пещеру, в которой светится огонь. Витязь входит в пещеру и видит в ней старца с седой бородой и ясным взором, читающего перед лампадой древнюю книгу. Старец обращается к Руслану с приветствием и говорит, что давно уже ждёт его. Он успокаивает юношу, сообщая, что ему удастся вернуть себе Людмилу, которую похитил страшный волшебник Черномор, давний похититель красавиц, живущий в северных горах, куда ещё никому не удавалось проникнуть. Но Руслану суждено найти жилище Черномора и победить его в схватке. Старец говорит, что будущее Руслана в его собственной воле. Обрадованный Руслан падает старцу в ноги и целует его руку, но внезапно опять на его лице появляется кручина Мудрый старец понимает причину печали юноши и успокаивает его, говоря, что Черномор могучий волшебник, могущий сводить звезды с небосклона, но бессильный в борьбе с неумолимым временем, а потому его старческая любовь не страшна Людмиле. Старец уговаривает Руслана лечь спать, но Руслан томится в тоске и не в состоянии заснуть. Он просит старца рассказать, кто он и как попал в этот край. И старец с печальной улыбкой рассказывает свою дивную историю.Родившись в финляндских долинах, он был на родине мирным и беспечным пастухом, но на свою беду полюбил прекрасную, но жестокосердную и строптивую Наину. Полгода он томился от любви и наконец открылся Наине. Но гордая красавица равнодушно ответила, что не любит пастуха. Почувствовав отвращение к привычной жизни и занятиям, юноша решил оставить