Площадь прямоугольника 490 дм , длинна 70 дм. Найти сумму длин сторон прямоугольника.
Математика
Площадь прямоугольника 490 дм , длинна 70 дм. Найти сумму длин сторон прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)490:70=7(дм) Р=(а+б)*2=(70+7)*2=154 или 70+70+7+7=154
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