Составьте 2-3 словосочетания "причастие + существительное "- главное слово должно б??ть причастие.
Русский язык
Составьте 2-3 словосочетания "причастие + существительное "- главное слово должно б??ть причастие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделанный мастером,приготовленный мамой,существующий в мире
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