Помогите пожалуйста!!! Срочно нужно!!!"Почему Дубровский стал разбойником?" - материал для сочинения по роману А. С. Пушкина "Дубровский"!!! Только пожалуйста, пишите правильные ответы!!!
Литература
Помогите пожалуйста!!! Срочно нужно!!!"Почему Дубровский стал разбойником?" - материал для сочинения по роману А. С. Пушкина "Дубровский"!!! Только пожалуйста, пишите правильные ответы!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что его отец умер. А отец умер от того что Третьяков предъявил отцу что он забирает его поместье
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