краткий рассказ о себе ,приключения.
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краткий рассказ о себе ,приключения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом я занималась конным спортом я ожидала от этого необыкновенных преключений и они нашли меня , однажды я села на своего пони он меня немного повозил а потом стал вставать , я еле удержалась в общем у меня было веселое лето !!!
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