X-1 lt;3x+2 решить неравенство

Гость: Гость:

Раскроем модуль (x-1)/(3x-2)>1 или (x-1)/(3x-2)<-1 (x-1-3x+2)/(3x-2)>0 (x-1+3x-2)/(3x-2)<0 (-2x+1)/(3x-2)>0 (4x-3)/(3x-2)<0 (2x-1)/(3x-2)<0 х є (2/3;3/4) x є (1/2;2/3) Решением будет х є (1/2;3/4){2/3}, то есть интервал (1/2;3/4) без точки 2/3