Краткое изложение рассказа л.н.толстого "акула"

Гость: Гость:

В тот день, когда корабль стоял у берегов Африки, стояла знойная жаркая погода. Два мальчика во время купания устроили заплыв наперегонки. Мальчики весело играли в воде, смеялись и радостно кричали от восторга. Мальчишки до последнего момента не видели приближение акулы, а когда ее увидели, то сильно испугались и поплыли в разные стороны. Читая, как писатель называет мальчишек, можно предположить, что он любит детей. В своем рассказе использует следующие мягкие слова: сынишка, мальчишки, ребята, с любовью глядел. Тревожный момент в рассказе наступает, когда появилась акула и поплыла в сторону мальчиков. Матросы кинулись спасать мальчиков, но они не успевали доплыть до них на весельной лодке. Отец одного из мальчиков, который находился воде, был старым артиллеристом. Увидев, что матросы не успевают спасти мальчиков он подбежал к пушкам и выстрелил в акулу. Отец мальчишки представлен нам как любящий, умный и сильный человек, который способен принять не легкое решение. Не все способны пойти на крайние меры ради спасения близкого человека, особенно если такие меры могут причинить ему вред. При спасении сына и его друга артиллерист рисковал их жизнями ради их же спасения. Данное решение он принял с трудом, но никто не мог его осудить в опасности его действий.