Сочинить сказку небольшую 5 класс

Литература
Сочинить сказку небольшую 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давным давно с планеты Марса прилетели на землю марсиане. Они были очень интересные. Глаза большие, на голове трубочки. Передвигались они прыжками. Захотели они дружить с людьми. Люди сначала побаивались их. Но, поняв, что марсиане добрые, стали с удовольствием с ними общаться. У марсиан был интересный смех. Как только они начинали смеяться, все люди вокруг хохотали.    Но некоторые люди очень плохо относились к ним. Ловили их сетками, держали в клетках. Марсиане плакали. И, тогда добрые люди начали спасать их. Они освобождали инопланетян, и марсиане платили им добром. Они превращали разбитые вещи в целые. Учили людей летать. Катали людей на своих летающих тарелках.    Но наступил момент, когда марсианам пришлось возвращаться на свою планету. Люди провожали их. Вот так произошла интересная встреча людей с иноземными существами.
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