Метро пишется в большой буквой?
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Метро пишется в большой буквой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему слово метро пишется с маленькой буквы, так как это не имя собственное
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