Расстояние от Солнца до Нептуна в 30 раз больше, чем от Солнца до Земли. Определить ??тношение F1/F2?
Физика
Расстояние от Солнца до Нептуна в 30 раз больше, чем от Солнца до Земли. Определить ??тношение F1/F2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если за F1 принять расстояние от солнца до Нептуна, а за F2 расстояние от солнца до земли то F1/F2 как 30/1
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