Напишите детский не более 6-7 строчек отзыв к рассказу В. Ю. драгунский тайное становится явным пожалуйста надо срочно
Литература
Напишите детский не более 6-7 строчек отзыв к рассказу В. Ю. драгунский тайное становится явным пожалуйста надо срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот рассказ очень занимательный и поучительный . Всех читателей учит не обманывать , а говорить правду сразу. Иначе будет плохо когда вся правда узнается потом . Все равно рано или поздно откроется твоя тайна . Все сочинения Драгунского жизненные . Но в то же время и забавные . Я буду продолжать читать его рассказы .
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