Помогите пожалуста даю 10 баллов

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Любое число по модулю есть положительное т.е. /-4,2/=4,2 теперь просто складываем 4,2+3=7,2 точно так же и следующие примеры 2)90:15=6 3)7/12-5/12=2/12=1/6 4)35+8=43 5)5/9*3/5=1/3 6) будет 0