Краткое содержание 1 - 5 главы королевства кривых зеркал

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Краткое содержание 1 - 5 главы королевства кривых зеркал
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Гость:
Королевство кривых зеркал.. Школьница Оля волшебным образом смогла увидеть себя со стороны, чего всегда желала ее бабушка. Оля попала через зеркало в Королевство кривых зеркал, встретилась с девочкой Яло - точной своей копией, недостатки которой были олиными недостатками, и Оля смогла увидеть себя со стороны. В королевстве все не по правде, все ложь. Даже имена у людей задом наперед. Король Йагупоп, Нушрок - советник короля, Абаж, Анидаг ( читай с конца)... Имена характеризуют человека, дают понять, что данный персонаж предтсавляет из себя. Мальчик Гурд ( друг) попал в беду. Много препятствий пришось преодолеть девочкам, чтобы спасти друга и помочь населению королевства. Конец сказки возвращает Олю домой, а бабушка с радостью видит, что девочка сумела посмотреть на себя со стороны и сделать выводы.
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