На пишіть казку про буратіно і карлосон що живе на даху

Литература
На пишіть казку про буратіно і карлосон що живе на даху
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Гость:
Сидит Буратины пряник жуватэ, лото нету карлосона, странно видь улэтел он но обещал вирнутсэ
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