Помогите пожалуйста с татарским
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Помогите пожалуйста с татарским
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каюм насыйри сузлеклэр хэм китаплар язган.
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