Сколько лет живет берёза
Окружающий мир
Сколько лет живет берёза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-120 лет в среднем
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