За 7 ч тракторист вспахал 4,9 га с какой скоростью двигался трактор,если ширина полосы, вспахиваемая плугами,равна 1,75 М?

Математика

За 7 ч тракторист вспахал 4,9 га с какой скоростью двигался трактор,если ширина полосы, вспахиваемая плугами,равна 1,75 М?

Автор: Гость