За 7 ч тракторист вспахал 4,9 га с какой скоростью двигался трактор,если ширина полосы, вспахиваемая плугами,равна 1,75 М?
Математика
За 7 ч тракторист вспахал 4,9 га с какой скоростью двигался трактор,если ширина полосы, вспахиваемая плугами,равна 1,75 М?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,9:7=0,7га=7000м² в час 7000:1,75=4000м/час=4км/час скорость
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