Какого человека можно назвать весёлым?Какую роль смех,юмор играет в жизни людей?
Окружающий мир
Какого человека можно назвать весёлым?Какую роль смех,юмор играет в жизни людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселый человек , прежде всего добрый , жизнерадостный и душа любой компании. Весёлый человек, никогда не станет поднимать на смех кого - либо. Весельчак всегда умеет поднять настроение, с ним никогда не бывает скучно, даже когда на душе грусть и печаль он может поднять настроение своей доброй шуткой. Смех и юмор играют важную роль в жизни людей.Без нее мир был бы скучным ,невзрачным и серым.Исчезло бы все счастье .И мир утонул бы во мраке.
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