Какого человека можно назвать весёлым?Какую роль смех,юмор играет в жизни людей?

Гость: Гость:

Веселый человек , прежде всего добрый , жизнерадостный и душа любой компании. Весёлый человек, никогда не станет поднимать на смех кого - либо. Весельчак всегда умеет поднять настроение, с ним никогда не бывает скучно, даже когда на душе грусть и печаль он может поднять настроение своей доброй шуткой. Смех и юмор играют важную роль в жизни людей.Без нее мир был бы скучным ,невзрачным и серым.Исчезло бы все счастье .И мир утонул бы во мраке.