Слово ,, Сонные" разобрать лескическим разбором

Русский язык
Слово ,, Сонные" разобрать лескическим разбором
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сонный - находящийся в полусне , слово многозначное. антонимы: сонный - бодрый, синонимы: сонный - усталый
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