Найдите метафоры в тексте :(1)Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщи?? нос и широко разевал рот! (2)Потом энергично тряс головой — разгонял сон — и снова глядел на доску. (3)А через несколько минут снова зевал. (...

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Найдите метафоры в тексте :(1)Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщи?? нос и широко разевал рот! (2)Потом энергично тряс головой — разгонял сон — и снова глядел на доску. (3)А через несколько минут снова зевал. (4)Почему ты зеваешь?! — раздражённо спрашивала Женечка — так за глаза ребята звали свою учительницу Евгению Ивановну — маленькую, худенькую, с длинными волосами, собранными на макушке конским хвостом. (5)0на была уверена, что он зевает от скуки. (6)Расспрашивать его было бесполезно: он был молчальником. (7)Однажды он принёс в класс несколько прутиков и поставил их в банку с водой. (8)И все посмеивались над прутиками, кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. (9)Он отнял и снова поставил в воду. (10)И каждый день менял воду. (11)Но однажды веник зацвёл. (12)Прутики покрылись маленькими светло-л иловыми цветами, похожими на фиалки, прорезались светло-зелёные листочки. (13)А за окном ещё поблёскивали кристаллики уходящего последнего снега. (14) Все толпились у окна, стараясь почувствовать тонкий сладковатый аромат, и интересовались, что за растение, почему оно цветёт. —(15)Багульник! — буркнул он и пошёл прочь. (16)Люди недоверчиво относятся к молчальникам. (17)Никто не знает, что у них на уме: плохое или хорошее. (18)На всякий случай думают, что плохое. (19)Учителя тоже не любят молчальников: хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них клещами. (20)Когда багульник зацвёл, все забыли, что Коста — молчальник. (21)Подумали, что он волшебник. (22)И Евгения Ивановна стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством. (23)Женечка обратила внимание, что звонок с последнего урока — для Косты сигнальная ракета. (24)Он вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса, хватал пальто и, на ходу попадая в рукава, скрывался за школьной дверью. (25)Куда он мчался? (26)В свою загадочную жизнь, о которой никто, видимо, не имел представления. (27)Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. (28)Но через некоторое время его встречали с другой собакой, боксёром. (29)А позднее он вёл на поводке чёрную головешку на маленьких кривых ногах. (З0)Однажды Евгения Ивановна не выдержала и решила проникнуть в таинственную жизнь своего ученика. (31)После звонка она выскользнула из класса вслед за Костой и, прячась за спины прохожих, проводила его до дома. (32)Коста исчез в подъезде и минут через пять появился снова. (ЗЗ)Даже не заметив свою учительницу, он пронёсся мимо, а Женечка поспешила за ним. (34)В соседнем доме, на первом этаже, болел парнишка — он был прикован к постели. (35)Это у него была такса — чёрная головешка на четырёх ножках. (З6)Женечка стояла под окном и слышала разговор Косты и больного мальчика. —(37)Она тебя ждёт, — говорил больной. —(38)Ты болей, не волнуйся, — слышался голос Косты. —(39)Мать хочет продать Лаптя. (40)Ей некогда с ним гулять. —(41)Приду утром, — после некоторого раздумья отвечал Коста. — (42)Только очень рано, до школы. (43)Пошли, Лапоть! (44)Таксу звали Лаптем. (45)Коста вышел, держа собаку под мышкой, и вскоре они уже шагали по тротуару. (46)Евгения Ивановна шла за мальчиком. (47)Ей захотелось заговорить с Ко-стой, расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживая в них веру в человека. (48)Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. (49)Теперь он менялся на её глазах, как веточка багульника.

Автор: Гость