Краткое содержание Носова "Приключение Незнайки и его друзей".

Гость: Гость:

В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец«. Малыши и малышки. Незнайка, Знайка, доктор Пилюлькин, механик Винтик и его помощник Шпунтик; Сахарин Сахариныч Сиропчик, охотник Пулька и собачка Булька, художник Тюбик, музыкант Гусля, Торопыжка, Ворчун, Молчун, Пончик, Растеряйка, братья Авоська и Небоська, астроном Стекляшкин, друг Незнайки Гунька.КАК НЕЗНАЙКА БЫЛ МУЗЫКАНТОМ. Незнайка хотел научиться играть, пошел к Гусле, выбрал самый громкий инструмент — медную трубу, потрубил и решил, что учиться не надо, он и так умеет. Но везде его просили уйти и не шуметь. Тогда Незнайка решил, что до его музыки «не доросли», и перестал играть.КАК НЕЗНАЙКА БЫЛ ХУДОЖНИКОМ. Незнайка захотел рисовать, Тюбик дал ему краски и кисточку, он сначала нарисовал друга Гуньку с голубыми волосами и фиолетовыми усами (которых у того не было), а ночью — всех остальных. «Пончика нарисовал таким толстым, что он даже не поместился на портрете. Торопыжку нарисовал на тоненьких ножках, а сзади зачем-то пририсовал ему собачий хвост. Охотника Пульку изобразил верхом на Бульке. Доктору Пилюлькину вместо носа нарисовал градусник. Знайке неизвестно для чего нарисовал ослиные уши. К утру он развесил эти портреты на стенах и сделал под ними надписи». Первый проснулся доктор Пилюлькин. Он увидел на стене портреты и стал смеяться. Они ему понравились, но увидев себя, попросил Незнайку снять портрет, пригрозив касторкой. Потом Пулька, и тоже сказал снять свой портрет, пообещав иначе не брать Незнайку на охоту. Так было со всеми. Последним проснулся Тюбик и, увидев себя, отобрал у Незнайки кисть и краски. Остался только портрет Гуньки, который Незнайка разрешил ему порвать в обмен на мир.КАК НЕЗНАЙКА СОЧИНЯЛ СТИХИ, КАК НЕЗНАЙКА КАТАЛСЯ НА ГАЗИРОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ и др. В конце Незнайка подружился с Кнопочкой и стал учиться читать и писать.