Краткое содержание рассказа Что люблю я
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Краткое содержание рассказа Что люблю я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю грати у парку. Там дуже весело та гарно,якщо не побачиш ти не уявиш.Там ростуть гарні квіти,дерева,кущі та багато чого ще. Коли йдеш туда тебе охоплює радість, а журба швидко проходить.Запитаєш ,як поки це мені невідомо.Сам піди та спробуй. А ще я люблю садити квіти та допомагати стареньким. Одним словом займатися добрими справами або ще можна сказати корисними справами. Моє хобби стати лікарам наприклад; хірургом. Хочу допомагати людям хто захворіє. Ось таку я справу люблю.
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